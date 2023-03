Ze haten school, piekeren zich suf en willen vooral rust: wat houdt pubers allemaal bezig?

Wat gaat er om in het puberbrein? Dat wilde theatermaakster Sanderijn Helsen (45) – zelf mama van twee tieners – heel graag weten. Ze sprak erover met 217 pubers in verschillende scholen. Voor en met hen schreef ze een theaterconcert. Zo werd ze ervaringsdeskundige. “Puberfluisteraar”, zoals ze zichzelf noemt. Wat er in hun hoofd omgaat? Heel veel, zo blijkt. “Het zijn echte piekeraars.”