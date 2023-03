Geoffry Hairemans schiet KV Mechelen na zwakke vertoning voorbij STVV

In een inspiratieloos duel zorgde een tussenkomst van de VAR alsnog voor een winnaar in KV Mechelen-Sint-Truiden. Nadat Hara de bal tegen de elleboog had gekregen, bezorgde Hairemans met zijn achtste van het seizoen geel-rood vanop de stip de zege. Zo lijkt de redding Malinwa nu enkel nog mits een mirakel te kunnen ontglippen. Voor Sint-Truiden is Play-off 2 na een 6 op 27 ver weg.

Onder een fris winterzonnetje kruisten KV Mechelen en Sint-Truiden de degens in een duel dat richtinggevend zou worden voor beider ploegen hun kansen op Play-off 2. Die waren de jongste weken fel geslonken. Zowel Malinwa (8 op 24) als STVV (6 op 24) waren niet bepaald op kruissnelheid de laatste weken. De Truienaars konden zich optrekken aan het 2-2 gelijkspel tegen RC Genk vorige week, terwijl Malinwa met de billen bloot ging in de avant-première van de bekerfinale tegen Antwerp.

Bijker en Vanlerberghe betaalden het gelag, Van Hoorenbeeck en Verstraete – die niet mocht spelen tegen Antwerp – keerden terug in de basiself. Mrabti (hamstrings) geraakte niet speelklaar en werd vervangen door Ngoy. Bij de Kanaries waren Bauer en Boya geelgeschorst. Reitz en Janssens kwamen in de ploeg.

Ngoy en Da Cruz in de tang

In eigen huis kan Kavé altijd iets meer en het schoot dan ook het best uit de startblokken. Hairemans schilderde het leer twee keer voor doel. Lavalée en Ngoy kopten over. Sint-Truiden beschikte samen met AA Gent over de op twee na minst gepasseerde defensie van de Jupiler Pro League (enkel Antwerp en RC Genk doen beter, red.) en het hoeft dan ook niet te verbazen dat Ngoy en Da Cruz het lastig hadden tegen de tandem Teixeira-Smets, dat zich recent opwierp als het centrale verdedigingsduo van de bezoekers. Aangezien ook STVV – na Seraing de op één na minst productieve aanval van 1A - aanvallend weinig in elkaar bokste, zaten we het eerste halfuur naar een zoutloze partij te kijken. Enkele uitbraken van het bedrijvige duo Van Hoorenbeeck en Storm zorgden gelukkig voor enige opwarming, toch bleef STVV-doelman Schmidt lange tijd werkloos. Al toonde hij wel zijn reflexen op een kopbal van Bates. Écht entertainend was het echter allemaal niet. De vlaggenier aan de overzijde ging er zowaar even bij liggen. Ook het slotkwartier van de eerste helft bracht geen beterschap: rusten bij 0-0.

© BELGA

Dubbele wissel bij KVM

Steven Defour wou meer animo na de rust en greep in. Exit Van Hoorenbeeck en Ngoy, enter het snelle geweld Malede en Agyei. Na een fout op de 18-jarige huurling van Burnley dwong Hairemans vanop vrije trap Schmidt nog eens tot een redding. De jonge winger had er zin in en trachtte nadien nog sporadisch zijn snelheid uit te spelen, maar de bezoekende verdediging vertoonde geen momenten van zwakte. KV Mechelen bleef het balbezit opeisen en toonde de meeste drang vooruit, STVV loerde op dat ene momentje. Dat kwam er bijna, toen Bruno op de tegenaanval Coucke nog eens aan het werk zette. Een afgeweken volley van Verstraete bleef aan de overzijde zonder gevaar, een lage schuiver van Storm was hetzelfde lot beschoren. Gelukkig kan je nog op de VAR rekenen. Die zag handspel van Hara in de zestien en appelleerde Smet om de beelden te checken. Strafschop, oordeelde hij. Hairemans faalde niet en maakte zo zijn achtste van het seizoen. Als één ploeg de voorsprong ietwat mocht claimen, was het KV Mechelen, al was het een duel dat eigenlijk geen winnaar verdiende. Neen, de KV Mechelen-Sint-Truiden van 11 maart 2023 zal niet de geschiedenisboeken ingaan. Of misschien enkel door de projectielen die de STVV-fans nog richting Bijker keilden toen de linksachter een inworp ging nemen. Het zal geel-rood worst wezen. Door de driepunter lijkt de redding nu enkel mathematisch nog uit handen te kunnen glippen. Voor STVV is PO2 na de recente 6 op 27 weer wat verder weg.