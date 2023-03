Zizou Bergs steekt in Zwitserland eerste dubbeltitel op zak

Aan de zijde van de Nederlander David Pel klopte hij in de finale in twee sets de Duitsers Constantin Frantzen en Hendrik Jebens. Het werd 6-2 en 7-6 (8/6) na een uur en 25 minuten tennis.

Het is voor de 23-jarige Bergs, die gecoacht wordt door Ruben Bemelmans, zijn eerste dubbeltitel op het Challengercircuit. In het enkelspel schreef hij al vier toernooien op zijn naam (één in 2022, drie in 2021).

In het enkelspel werd Zizou Bergs (ATP 139) al in de eerste ronde uitgeschakeld.