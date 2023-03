Mikaela Shiffrin is alleen recordhoudster met 87 wereldbekerzeges: “Moeilijk te bevatten”

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag opnieuw geschiedenis geschreven op de skipiste. De Amerikaanse vedette won de slalom in het Zweedse Are en behaalde zo haar 87e zege in de wereldbeker.

De Amerikaanse, die volgende week maandag haar 28e verjaardag viert, deelde het record van 86 zeges met Ingemar Stenmark. Vrijdag kwam ze met winst in de reuzenslalom in Are op gelijke hoogte van de inmiddels 66-jarige Zweedse legende.

“Het is iets dat moeilijk te bevatten is”, antwoordde Shiffrin op de vraag hoe het voelde om alleen het record in handen te hebben. “Het is precies gegaan zoals ik het wilde en dat is fantastisch.”

Shiffrin behaalde haar allereerste zege in december 2012. Ook dat was toen een slalom in Are. Deze winter mocht ze al dertien keer het overwinningsgebaar maken in de wereldbeker. Op het WK vorige maand in Frankrijk smukte ze haar erelijst verder op met goud in de reuzenslalom en twee keer zilver, in de slalom (achter de verrassende Canadese Laurence St-Germain) en super-G.

Shiffrin was zaterdag in beide runs de snelste en won in 1:41.77 voor de Zwitserse Wendy Holdener (tweede op 92 honderdsten) en de Zweedse Anna Swenn Larsson (derde op 95 honderdsten).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kristallen bol

De Amerikaanse was al langer zeker van een vijfde grote kristallen bol, de trofee voor de laureaat van de algemene wereldbeker. Ook de wereldbekers slalom en reuzenslalom zijn een prooi voor Shiffrin.

“Dit is ongelofelijk. Ik wil gewoon iedereen bedanken”, verwees de Amerikaanse in haar eerste reactie naar iedereen die haar gedurende haar carrière heeft begeleid.

Volgende week staan in het Andorrese Soldeu de wereldbekerfinales op het programma, waarmee het seizoen wordt afgesloten.

© AFP

© AFP