Tadej Pogacar speelt opnieuw kat en muis met Vingegaard: “Het is nog niet binnen, maar de tricky slotrit loopt wel over mijn trainingscols die ik zielsgraag beklim”

Tadej Pogacar steekt momenteel in een betere conditie dan Jonas Vingegaard. Net als woensdag op La Loge des Gardes speelde de Sloveen opnieuw kat en muis met de Tourwinnaar. Na zijn tweede ritzege in drie dagen tijd stak de Sloveen de duim omhoog terwijl de Deen bovenop de Col de la Couillole veelbetekenend met het hoofd schudde. Dit was Vingegaards terrein, maar Pogacar is momenteel net een maatje groter.