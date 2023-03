Real Madrid (dat competitiematch wint) plant spoedoverleg over vermeende corruptie FC Barcelona

Real Madrid heeft zondag een spoedoverleg met de raad van bestuur gepland omtrent “gegronde vermoedens van corruptie” in het kamp van FC Barcelona.

Afgelopen maand beweerde de tv-zender SER Catalunya dat Barça tussen 2016 en 2018 1,6 miljoen euro zou betaald hebben aan het bedrijf van Jose Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van het Technisch Comité van Scheidsrechters (CTA). Diens organisatie, DASNIL 95 SL, zou schriftelijke rapporten en dvd-beoordelingen over scheidsrechters maken.

Het openbaar ministerie gaf vrijdag te kennen dat Spaanse aanklagers een klacht hebben ingediend tegen Barça en twee van hun ex-voorzitters betreffende de vermeende betalingen. Real lanceerde zaterdag een statement met de intentie een bestuursraad te houden om de zaak te bespreken.

“Gezien de ernst van de aantijgingen heeft de voorzitter met spoed een raad van bestuur belegd om te beslissen welke acties Real zal ondernemen”, luidde het in de boodschap.

Huidig Barça-voorzitter Joan Laporta ontkende afgelopen week nog de beschuldigingen met klem en suggereerde zelfs dat mensen de club schade willen berokkenen. “Barça heeft nooit scheidsrechters omgekocht of de intentie daartoe gehad”, sprak hij zich uit.

Real Madrid zet vroege achterstand tegen Espanyol om in zege

Thibaut Courtois moest zich al na 8 minuten gewonnen geven op een poging van Joselu, die de bal in de winkelhaak ramde. De hoofdstedelingen toonden echter veerkracht via Vinicius Junior en Eder Militao. Laatstgenoemde werkte een prinsheerlijke assist van Aurélien Tchouaméni, met buitenkant voet, af met het hoofd. De ingevallen Marcos Asensio bepaalde in de toegevoegde tijd de 3-1-eindstand.

Eden Hazard kreeg andermaal geen speelgelegenheid van Carlo Ancelotti. Dankzij de zege nadert Real in de tussenstand van de Spaanse eerste klasse met 56 punten tot op zes eenheden van koploper FC Barcelona.