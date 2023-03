Voor 300.000 euro aan gereedschappen gestolen op werf van velodroom in Zolder

In de hal hebben dieven voor 300.000 euro aan werktuigen gestolen. — © Raymond Lemmens

Dieven hebben voor zo’n 300.000 euro aan werktuigen geroofd op de werf van de velodroom in Zolder. “Enkel de dure gereedschappen van een Duitse firma zijn gestolen. Die was bezig met de installatie van de houten vloer”, zegt persmagistraat Pieter Strauven van het parket Limburg.

© Raymond Lemmens

De lokale recherche van de politie Heusden-Zolder is bezig met het onderzoek. De diefstal dateert van begin maart. Rond 18 uur verlieten de laatste arbeiders de werf naast het Circuit Zolder.

© Raymond Lemmens

In een immense hal timmeren ze er een houten ovaal, een supersnelle wielerbaan. “Meerdere aannemers zijn er momenteel aan het werk maar de dieven hebben enkel het materiaal gestolen van een Duitse firma. Die werkt met dure toestellen, zoals lasers die 50.000 euro kosten”, zegt persmagistraat Strauven.

Onderzoek

De diefstal werd vrijdag 3 maart rond 7.30 uur vastgesteld toen de eerste werknemers op de werf arriveerden. “Voorlopig zijn er nog geen verdachten in beeld. Het onderzoek is bezig en het wordt ernstig gevoerd”, zegt Pieter Strauven van het parket Limburg.

© Raymond Lemmens

Voor de houten wielerbaan werken de arbeiders met sparrenhout uit het noorden van Finland. “Het is het beste wat momenteel op de markt te vinden is”, zei Walter von Lütcken vorige maand nog in Het Belang van Limburg. Von Lütcken is het Duitse brein achter de baan en hij voorspelt dat er binnen drie jaar wereldrecords sneuvelen.

De velodroom met de naam ‘Sport Vlaanderen Heusden Zolder – Velodroom Limburg’ moet dit najaar de deuren openen.

(maw)