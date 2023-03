Wout van Aert tevreden na loodzware rit Tirreno-Adriatico: “We wilden een bom gooien op die steile muur, ik was er de geschikte man voor”

Opnieuw feest voor Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico. Primoz Roglic boekte zijn derde ritzege op rij, en daar had ook Wout van Aert zijn aandeel in. Hij brak op zo’n 40 kilometer van de finish de wedstrijd helemaal open en eindigde uiteindelijk in een achtervolgend groepje als tiende. “Ik kon er zelf het maximum uithalen”, stelt Van Aert in een reactie na afloop.

Van Aert gaf na de finish meteen aan tevreden te zijn. “Uiteraard omdat we de rit winnen en een goede zaak doen in het klassement, maar ook omdat ik zelf het maximum eruit kon halen. Ik ben tevreden over het gevoel. Donderdag liep het mis in een rit waarin ik dacht te kunnen winnen, maar vandaag zat ik op de limiet en hier in de top tien eindigen was een goede test voor de benen.”

“We wisten dat het vandaag één tegen allen zou worden. Aanval is de beste verdediging, dus met de voorlaatste beklimming van de steile muur wilden we een bom gooien”, legt Van Aert uit. “Dat hadden we vooraf al beslist, we wilden de hele dag het tempo hoog houden. Ik vond die klim op de Muur van Hoei lijken, ik denk dat ik de geschikte man was om daar de koers te openen. Die explosiviteit heb ik wel.” (Lees verder onder de foto)

“Of ik sta waar ik moet staan? Moeilijk te zeggen”

“We creëren daar een mooie situatie, maar jammer genoeg valt Wilco Kelderman dan en kwamen we in een kwetsbare positie”, gaat de renner van Jumbo-Visma verder. “Gelukkig kon Tiesj Benoot dan nog terugkeren en wat werk opknappen. Uiteindelijk hadden we altijd controle en ik zag dat Primoz genoeg over had om op die laatste beklimming nog het één en ander recht te zetten. We hoefden niet te panikeren door de kleine voorsprong van de groep voor ons. Of ik nu sta waar ik moet staan? Moeilijk te zeggen, maar ik ben tevreden over het gevoel in de twee ritten waarin ik ervoor ging. Dat neem ik mee.”

© EPA-EFE

Primoz Roglic: “Ik geniet hiervan”

Drie op drie: veel beter konden de vorige drie dagen niet verlopen zijn voor leider Primoz Roglic. “Ik denk niet dat ik al beter aan een seizoen gestart ben, dus ik geniet hiervan. We hadden vandaag misschien iets andere plannen. Wout was hier om ervoor te gaan vandaag, maar de plannen zijn wat veranderd. Uiteindelijk moest ik het afmaken en hebben we ook het algemeen klassement veiliggesteld.”

“We bekijken het race per race. Dat Italië me lijkt te liggen? Ja, deze week wel. Maar eerst is er morgen nog een rit, daarna kunnen we vieren”, aldus de Sloveen, die ook nog even terugkwam op het verhaal van zijn ongeschoren benen. “Zoals ik eerder zei, heb ik ze geschoren na mijn eerste ritzege eergisteren. Het heeft zo’n 45 minuten geduurd. Ik heb alles vernield: de scheermachine, de badkamer… het was een heel karwei.”

“Dat het makkelijk lijkt? Nee, helemaal niet, het is heel zwaar. Ik had de benen om het af te maken. Uiteindelijk is het simpel, je moet het hardste trappen en dat kon ik de laatste dagen steeds op het einde”, sloot Roglic af.