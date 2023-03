Winkeldief betrapt in Spar in Neeroeteren

In de Spar-winkel in de Ophovenstraat in Neeroeteren is zaterdagmorgen een winkeldief betrapt. Die stal een fles Jägermeister. Politie Maasland werd erbij gehaald. De verdachte is geen onbekende. Hij moet nog voor andere feiten worden gehoord. De politie heeft de dader meegenomen naar het commissariaat.

maw