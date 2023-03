Goldband organiseert last minute pop-up in Antwerpen: “Lotto Arena vraagt te hoge commissie”

Het is de Amber Bottle Shop die van 12 tot 15 uur Goldband-fans ontvangt. Daar kunnen zij terecht om T-shirts, sweaters, hoody’s, cd’s of vinylplaten te kopen. Zo kunnen de Nederlanders hun merchandise toch aan de man brengen, want in de Lotto Arena zelf willen ze dat niet doen. “Vanwege de commissie die Lotto Arena rekent, is er helaas geen verkoop tijdens de shows”, klinkt het in een verklaring. “Wij willen onze merchandise op een eerlijke, hoogwaardige manier produceren en tevens een eerlijke prijs blijven hanteren. Dat is niet mogelijk wanneer je zo’n hoog percentage moet afstaan om je merch te mogen verkopen.” Hoe groot dat percentage is, willen ze niet kwijt. “Maar in vergelijk met Nederland is het wel groter”, is het enige wat er nog aan toegevoegd wordt.

Kosten dekken

“Het is een businessmodel dat bij de uitbating van een zaal hoort”, zegt Jan Van Esbroeck, CEO van Be-at dat naast het Sportpaleis ook de Lotto Arena uitbaat. “Het is bewezen dat hoe meer merchandise er wordt verkocht, hoe minder er uitgegeven wordt aan bijvoorbeeld drank en eten. Wat voor ons een redelijke belangrijke bron van inkomsten is. In heel Europa vraagt men commissiepercentage op de verkoop van merchandise, dat ongeveer wel overal gelijkligt. Dat is niet puur winst, want we moeten zelf ook kosten maken. Want wij moeten een team samenstellen en betalen dat instaat voor die verkoop.”

Ook Van Esbroeck wil geen exacte cijfers noemen. “Ze noemen het exuberant, maar alles wat nul procent was, vonden ze te hoog. Als ze hun verkoop nu elders willen doen, dat staat uiteraard helemaal vrij. We hanteren voor elke artiest hetzelfde percentage. Sinds we in 1995 het Sportpaleis uitbaten hebben we daar nooit problemen gekend. Dit is de eerste keer dat het me overkomt. Dus ja, het is uitzonderlijk, maar het is dan ook een uitzonderlijke groep.” (lacht)

De populariteit van Goldband lijdt er alvast niet onder. Al een uurtje voor de pop-up van start ging, stonden er al mensen aan de winkel. Tegen de middag was de rij al wat verder aangedikt. Bandleden Boaz Kok, Karel Gerlach en Milo Driessen kwamen ook zelf even langs, om foto’s en handtekeningen uit te delen. Het belooft voor komende zomer waar ze op zowat elk Vlaams festivals zullen te zien en te horen zijn.