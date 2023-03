Thomas De Gendt geeft na valpartij op in Parijs-Nice en verontschuldigt zich bij anderen: “Het was mijn fout”

Thomas De Gendt (Lotto Dstny) heeft zich verontschuldigd na zijn valpartij in Parijs-Nice. Hij veroorzaakte de tuimelperte en haalde zaterdag het einde van rit zeven niet. De renner ondergaat momenteel een medisch onderzoek.

De Gendt viel op zo’n 22 km van het eind, ook Alexander Kristoff en Mattias Skjelmose raakten daarbij betrokken. De renner uit Semmerzake sprong daarna wel terug op de fiets, maar stapte uiteindelijk enkele minuten later toch af en verliet de wedstrijd.

De Gendt verontschuldigde zich intussen op Twitter. “Ik raakte het achterwiel van Luis Leon Sanchez en ging daarna hard tegen de grond. Het spijt me voor de renners die ik in mijn val meesleurde. Het was mijn fout. Ik wacht nu op een onderzoek door de dokter en verdere updates volgen later.”

Eerder op de dag kwam ploegmaat Arnaud De Lie niet meer aan de start met het oog op de rest van het voorjaar. De etappe werd gewonnen door Tadej Pogacar, die zijn voorsprong in het klassement verder uitbouwde.