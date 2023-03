Jumbo-Visma legt moordend tempo op in Tirreno-Adriatico: wegwerpgebaar van Julian Alaphilippe spreekt boekdelen

Niet voor het eerst in koers dat de gele brigade van Jumbo-Visma een moordend tempo oplegt. Ook nu weer in de zesde etappe van Tirreno-Adriatico. Eerst deed Tiesj Benoot het peloton aan flarden scheuren met nog 40 kilometer voor de boeg, meteen erna nam Wout van Aert de kop over om het brokkenspektakel nog wat groter te maken. Julian Alaphilippe dacht er het zijne van, maar bleef met de moed der wanhoop wel overeind.