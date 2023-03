Feest in Harelbeke: Tadej Pogacar voegt wellicht E3 Saxo Classic toe aan voorjaarsprogramma

Goed nieuws voor wie Tadej Pogacar graag aan de slag ziet op Vlaamse wegen. De tweevoudige Tourwinnaar denkt er over na om ook de E3 Saxo Bank Classic op vrijdag 24 maart aan zijn voorjaarsprogramma toe te voegen. Aanvankelijk was hij bij UAE Team Emirates eerste reserve voor die wedstrijd. Na Parijs-Nice zou een definitieve beslissing vallen over de deelname van de Sloveen.