Tadej Pogacar heeft gele leiderstrui steviger rond zich in Parijs-Nice, maar: “Lastigste rit komt er nog aan”

Na een nieuwe overwinning in Parijs-Nice is Tadej Pogacar een stapje dichter bij de eindzege: “Maar de lastigste rit komt er nog aan”.

Tweede etappezege voor Pogacar en opnieuw legt de Sloveen eerste belager David Gaudu erop. “Van bij het begin werd er al volop gekoerst”, gaf Pogacar aan in het flashinterview. “Ineos deed stevig zijn werk tijdens de etappe en ik denk dat iedereen bij de slotklim al een beetje ‘dood’ was. Vandaag was zonder twijfel een van de zwaarste finales tot nog toe”, aldus Pogi, die al op vijf kilometer van de streep een eerste keer zijn neus aan het venster stak, maar die inspanning al snel op niets zag uitdraaien. “Dat was inderdaad een beetje te vroeg van mij om aan te gaan, maar ik wilde vooral niet al te veel andere renners meer voorin. Uiteindelijk verliep het exact zoals ik het me had voorgesteld vooraf.”

Pogacar nam aan de finish nog enkele bonificatieseconden mee waardoor hij momenteel 12 seconden voorsprong telt op David Gaudu. “Zondag wacht nog een lastige rit, volgens mij de lastigste van heel Parijs-Nice. Maar de beklimmingen van morgen spreken mijns inziens meer in mijn voordeel. Ik zal mijn gele leiderstrui zo best mogelijk proberen te verdedigen”, aldus Pogacar.