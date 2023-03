Bestuurder mist bocht en crasht in haag in Gingelom

Gingelom

Zaterdagmorgen om 1 uur heeft de 27-jarige O.V. uit Hasselt een zwaar ongeval gehad in Gingelom. Op de Oude Katsei verloor de bestuurder de controle over zijn stuur en crashte in een haag in de Emile Beauduinstraat. Op het verkeerseiland raakte hij nog een paar verkeerspaaltjes en een paar bomen. De auto kwam tot stilstand in de voortuinen van twee woningen op de Emile Beauduinstraat. (jcr)