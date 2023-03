Man dumpt Duitse herder langs de weg: “Harteloos”

Dierenwelzijnsorganisatie Dowdy Ferry Animal Commission heeft een video gedeeld van hoe een hond gedumpt wordt op straat in het Amerikaanse Dallas. Het baasje laadt zijn Duitse herder uit de auto en rijdt zonder om te kijken weg, ondanks dat enkele mensen naar hem roepen. Dowdy Ferry Road is een straat waar heel wat mensen hun ongewenste dieren dumpen: zowel dood als levend worden er soms honden gevonden. De Duitse herder is in goede handen. De organisatie is nu op zoek naar het baasje. “Hij moet en zal terechtgesteld worden voor die harteloze daad”, klinkt het.