Duizenden demonstranten in Den Haag voor boerenprotest, Geert Wilders: “Willen jullie meer of minder Rutte?”

Duizenden mensen zijn zaterdag bijeengekomen in het Zuiderpark in Den Haag voor het protest van organisaties ‘Farmers Defence Force’ en ′Samen voor Nederland’. Veel mensen hebben omgekeerde Nederlandse vlaggen bij zich, en dragen rode boerenzakdoeken en hartjesballonnen.

Onder anderen PVV-leider Geert Wilders sprak de betogers toe. Hij riep de demonstranten op om zeker te gaan stemmen komende woensdag bij de Provinciale Statenverkiezingen. “Willen jullie meer of minder Rutte en Kaag?”, vroeg hij de demonstranten, een variant op zijn omstreden ‘meer of minder Marokkanen’-uitspraak. De actievoerders riepen luidkeels “minder”. “Dan gaan we dat regelen”, aldus Wilders. Hij noemde stikstof “een smoes om de boeren weg te jagen, en een land vol te proppen met duizenden woningen voor asielzoekers”.

Rond 11.30 uur kwam er een stoet met een wiellader en veertien trucks het park ingereden. De chauffeur van het voertuig werd opgepakt, omdat hij een afzetting van de politie doorbrak. Verder is de sfeer is rustig, al vond er even na het middaguur nog wel een opstootje plaats aan de rand van het veld. Eén persoon werd daarbij aangehouden. De politie is op en rond het terrein aanwezig.

Op het veld zijn teksten te zien als ‘Lokaal is het nieuwe normaal’, ‘Steun de boer, hoe dan ook’, ‘Stem ze weg’, ‘Zet ze af’, en ‘Liever stront op het land dan geld in de hand’. Ook zijn er twee omstreden oranje-wit-blauwe vlaggen te zien. Die zogenoemde ‘Prinsenvlag’ werd aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw door de NSB ingelijfd, en geldt sindsdien als nationalistisch symbool. De vlag wordt vooral door extreemrechtse groeperingen gebruikt.

Allerlei standpunten

De protestactie is volgens Farmers Defence Force niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen zoals de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen. FDF protesteert zaterdag met Samen voor Nederland, een door zichzelf benoemde niet-politieke vrijheidsbeweging.

De organisatie kondigde eerder “de grootste demonstratie ooit” aan en zei te hopen op 100.000 demonstranten. Volgens de gemeente heeft de actiegroep aangegeven dat er 25.000 mensen komen.