Storm rukt dak van kantine hondenclub in Genoelselderen

© Servais Coenegrachts

Iets over 17 uur vrijdagnamiddag ontving Servais Coenegrachts, voorzitter van de Vereniging voor Duitse Herders - Kringgroep Riemst de melding van een buurman van hun clublokaal aan de Hesbaniastraat in Genoelselderen dat het dak van hun kantine gedeeltelijk was losgerukt en weggeblazen door de storm die op dat ogenblik woedde. “Ik heb meteen de burgemeester - want de gemeente is eigenaar van het gebouw - en de brandweer verwittigd en samen met enkele clubleden zijn we onmiddellijk ter plaatse gegaan”, zegt de voorzitter.

Appelboom

Het overzetdak van metalen golfplaten hing beschadigd en geplooid in een aangrenzende appelboom terwijl het isolatiemateriaal tientallen meters ver verspreid lag. “De brandweer van Bilzen - die met een ploeg vrij vlug ter plaatse was - heeft het dak voorlopig teruggelegd en met zandzakken verzwaard. Het zal op korte termijn volledig vernieuwd moeten worden. Het gebouw liep ook enige waterschade op”, zegt voorzitter Coenegrachts.

“We gaan zo snel mogelijk via onze verzekering een en ander trachten te regelen. Maar de vervanging van zo’n dak loopt al snel in de tienduizenden euro’s”, meent burgemeester Mark Vos.

Eddy Vandoren