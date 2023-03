Honderden vrienden nemen afscheid van bromfietser Kilian (18): “Mijn hart is gebroken, elke dag met jou was een avontuur”

In Boom werd zaterdagvoormiddag op een indrukwekkende manier afscheid genomen van Kilian Vernimmen (18). De jongeman kwam op 1 maart om het leven toen hij in Willebroek bij een tragisch verkeersongeval met zijn bromfiets onder een vrachtwagen terecht kwam. Vele honderden vrienden volgden de afscheidsplechtigheid op groot scherm of via livestream.

Dat Kilian erg geliefd was is een understatement. Bij de afscheidsplechtigheid zat niet alleen de aula van het rouwcentrum afgeladen vol, de politie moest zelfs de Kerkhofstraat afsluiten door de vele honderden vrienden die het afscheid op een groot scherm volgden. Onder hen vele tientallen jongeren met bromfietsen, want dat was ook de passie van Kilian.

De vader van Kilian bracht een emotionele hulde aan zijn zoon. — © Joris Herregods

Vooraan in de aula lag de helm van Kilian en hingen gesigneerde truitjes van onder andere Rapid Leest, waar hij tot vorige zomer voetbalde, en van Anderlecht, waar Kilian supporter van was. Tijdens de erg emotionele afscheidsplechtigheid namen zijn ouders en plusouders, vrienden en familieleden het woord. Ieder van hen noemde Kilian een topkerel met een grote mond, maar met een gouden hart. Hij had een hele sterke band met zijn ouders. Hij knuffelde geregeld met zijn mama, ook wanneer er vrienden bij waren. “Jij was bij iedereen geliefd. Je was helemaal aan het opgroeien tot een goede mens met mooie toekomstplannen. Mijn hart is in duizend stukken gebroken en het zal nooit nog genezen.”

Gezamenlijke passies

Met zijn papa speelde hij samen in dezelfde zaalvoetbalploeg en tot de voorbije zomer was die papa ook zijn trainer bij Rapid Leest. “Jij was mijn beste maatje. Alles deden we samen. Toen je wilde voetballen, werd ik je trainer. Toen je vorig jaar ging zaalvoetballen vroeg je of ik samen met jou in de ploeg wilde spelen. Ik ga je missen, kameraad.”

De grote passie van Kilian was alles wat met brommers en auto’s te maken had. Hij studeerde automechanica en droomde ervan om ooit een eigen garage te openen. Het was een passie die hij deelde met zijn pluspapa Geert. “Ik heb dikwijls tegen je gezeurd dat je je brommerkot moest opruimen, maar wat heb ik nu spijt dat we niet meer samen op pad kunnen gaan voor onze gezamenlijke passie.”

De grote passie van Kilian waren bromfietsen. — © Joris Herregods

Heel emotioneel werd het toen een tekst van zijn vriendin Lana werd voorgelezen. De twee waren zeven maanden samen. “Vanaf het eerste moment klikte het tussen ons. Elke dag met jou was een avontuur. Je maakte me altijd aan het lachen, met de meest onnozele dingen eerst. Nooit heb ik zo’n lieve en zorgzame jongen gekend. Samen hadden we grote plannen voor de toekomst.”

het rouwprentje van Kilian Vernimmen. — © Ward Bosmans

De plechtigheid werd toepasselijk afgesloten met You’ll Never Walk Alone. De vele honderden aanwezigen, binnen en buiten de aula, kregen een krop in de keel en konden er nog steeds niet bij dat ze zo vroeg afscheid moesten nemen van hun beste vriend.