Oudsbergen/Tessenderlo

Opgelucht dat er een akkoord is, maar vooral nog veel vragen en twijfels over de inhoud ervan. Dat is het gevoel dat heerst bij veel Limburgse boeren. “We voelen ons geslachtofferd. Jonge landbouwers zitten sowieso vast tot 2025”, zegt Lotte Arkens (27), die naast boerin ook advocate is.