Charly Musonda, ooit een van de grootste talenten ter wereld, blikt terug op horrorblesure: “Ik was een speler van Chelsea, maar een paar jaar later werd ik door iedereen vergeten”

Charly Musonda werd een waanzinnige carrière voorspeld. De intussen 26-jarige Belg verhuisde in de zomer van 2012 naar Chelsea, maar werd er keer na keer uitgeleend. Spelen bij The Blues deed Musonda amper. In 2018 raakte hij zwaar geblesseerd aan de ligamenten van zijn knie. “Dokters zeiden dat de kans klein was dat ik ooit weer zou voetballen”, vertelde Musonda in een gesprek met Sportbible. Maar Musonda vocht terug.

In 2018 stond de wereld even stil voor Charly Musonda. De Belg was toen bij Vitesse op huurbasis aan de bak en moest een oefenwedstrijd afwerken tegen Antwerp. En toen gebeurde er iets vreselijk. “De bal was in de lucht en ik stak mijn been uit”, herinnert Musonda zich de fase nog goed. Onze landgenoot deed zijn verhaal bij Sportbible. “Mijn tegenstander kwam ook aan, met zijn studs hoog in de lucht. Terwijl hij de bal wegstampte, raakte hij mijn knie.”

En dat was geen onschuldig contact. “Dokters vertelden mij dat ik nooit meer dezelfde knie zou hebben en dat ik nooit meer zou kunnen wat ik vroeger wel kon. Ik zou nooit meer een explosieve speler zijn. Ze zeiden dat ik veel zou afzien. Als ik een operatie zou ondergaan, betekende dat hoogstwaarschijnlijk het einde van mijn carrière.”

Eenzame periode

Musonda had het erg lastig met zijn blessure en besloot raad te vragen bij Koen Lagae, een Belgische sportarts gespecialiseerd in knieletsels. “Hij zei me dat het een moeilijke situatie was, maar dat ik ook met een operatie kon terugkomen. De keuze was aan mij. Toen vergat ik wat alle dokters eerder zeiden. Ik dacht: als jij zegt dat er een kans is dat ik terugkom na mijn operatie, dan ga ik ervoor. De periode nadien was enorm eenzaam. Mensen die mij een berichtje stuurden om te vragen hoe het met mij was, kan ik op twee handen tellen. Mentaal was het enorm zwaar, opgeven had zo makkelijk geweest. Ik was een speler van Chelsea, waar iedereen iets van me wou. Een paar jaar later was iedereen mij vergeten.”

Ondanks dat dokters hem amper 20% kans gaven om terug te kunnen voetballen, kwam Musonda terug. Al kostte het wel tijd. Op 10 september 2022, dik vier jaar later, behoorde hij voor het eerst opnieuw tot de wedstrijdselectie van een eerste elftal. Dit keer bij Levante. “Het was het beste gevoel dat ik in lange tijd heb gehad. Ik wachtte op iedereen om uit de bus te stappen, want ik was aan het huilen. Ik zat vooraan, de rest vooral achteraan. Niemand zag me echt. Ik kuiste mijn tranen af en ging naar de kleedkamer. Ik startte niet, ik hoorde gewoon weer bij het team. Dat ik daar zo emotioneel van werd, bewijst hoe hard ik van voetbal hou en hoe hard ik gewerkt heb om daar te raken. Het is een enorm lange weg geweest.”

Dit seizoen zit Musonda aan 10 wedstrijden bij Levante. Hier en daar krijgt hij nog te maken met kleine blessures. “Maar het belangrijkste is dat ik weer kan voetballen. Er is geen druk, ik speel gewoon en zie wat er gebeurt. Het belangrijkste is dat ik me amuseer. Terug bij een team horen is schitterend.”

Chelsea

Musonda blikte ook nog terug op zijn periode bij Chelsea. Hij werd er continu uitgeleend, ondanks dat hij zich af en toe wel klaar voelde om door te stromen naar het eerste elftal. “Het duurde enorm lang vooraleer ik mijn eerste wedstrijd voor Chelsea speelde. Jeugdspelers toen hadden minder invloed dan nu. Het was erg moeilijk om in het eerste elftal te raken. Natuurlijk was dat enorm emotioneel. Of het correct is hoe Chelsea opereerde, laat ik in het midden. Het is niet zo dat Chelsea 40 leenspelers had en niet presteerde. Ze wonnen trofeeën met spelers als Hazard en Willian. Hun uitleensysteem was vooral om winst te halen en om spelers te ontwikkelen, maar tijden veranderen. Zelfs in Chelsea krijgen jeugdspelers meer minuten, dat is goed om te zien.”