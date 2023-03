Eén dode en acht gewonden bij explosie op ceremonie voor Afghaanse journalistendag

Bij een ceremonie voor journalisten in Mazar-i-Sharif, de stad in het noorden van Afghanistan, is een bewakingsagent omgekomen en zijn vijf Afghaanse journalisten en drie kinderen gewond geraakt. Dat zegt de politie.

Toen kinderen het volkslied begonnen te zingen, na de toespraak van een belangrijke taliban-verantwoordelijke, “hoorde ik een sterke explosie”, zei een plaatselijke journalist, Atif Arian, die ter plekke was en gewond raakte aan het oor. Een woordvoerder van de politie van de provincie Balkh, Mohammad Asif Waziri, zei dat een bewakingsagent omkwam en dat vijf journalisten en drie kinderen gewond raakten.

“Het was chaos toen de ontploffing klonk. Iedereen probeerde te ontsnappen, bang dat het gebouw zou instorten”, zei Arian. Volgens de journalist raakten verschillende van zijn collega’s zwaargewond.

De bijeenkomst vond plaats in een cultureel centrum ter ere van Nationale Journalistendag. Afghaanse journalisten worden dikwijls geviseerd sinds de taliban in augustus 2021 weer aan de macht is. Veel van die aanslagen worden opgeëist door terreurgroep IS. In dezelfde stad kwam twee dagen geleden nog de gouverneur van Balkh om, Mohammad Dawood Muzammil, bij een explosie. Het is de hoogste talibanverantwoordelijke die vermoord werd sinds de taliban in augustus 2021 weer aan de macht kwamen.