Vanaf volgende week verschillende nieuwkomers in ‘Familie’: “Mijn kapsel is niet flatterend”

Vergeet Carmen, voortaan is het Karin. Met een grijze pruik, waarover de meningen van de fans verdeeld zijn, speelt Loes Van den Heuvel (66) vanaf maandag een thuisverpleegster in de VTM-serie ‘Familie’. “Een gevoelige vrouw met een spiritueel kantje. Vooral dat laatste vond ik interessant om toe te happen”, vertelt de actrice.

Er is verandering op til ten huize Coppens. Voortaan zal Karin Bloemaerts zich ontfermen over de zorg voor Alfons (Jaak Van Assche). Maar Alfons ondervindt al snel dat Karin een pak kordater is dan Vanessa. Hij is dan ook niet van plan om het zijn nieuwe verpleegster makkelijk te maken. Loes staat bijna vier maanden op de set, waardoor het al vertrouwd aanvoelt. “Het was aanpassen in het begin. Zeker de werkwijze. De decors staan opgesteld in twee studio’s, zodat er op twee plaatsen tegelijk kan gefilmd worden”, klinkt het. “Het gaat zoveel vlugger dan bij FC De Kampioenen. Toen konden we veel repeteren en aanpassingen doen zodat je de tekst naar je mond kon zetten. Nu is er een lezing en dan is het al opname. Je moet goed voorbereid voor de dag komen.”

Dat ze nog zou meedoen in Familie had Loes nooit verwacht. “Het is de schuld van Jaak. Die heeft me daarin meegesleurd”, lacht de actrice. “Niet dat ik onmiddellijk heb toegehapt. Ik vond het niet evident om zomaar ja te zeggen. Maar Jaak overhaalde me door een karakterschets te maken.” Karin is de vervangster van Vanessa, die een andere functie krijgt. “Een empathische, gevoelige vrouw die zorgzaam is. Tegelijk heeft ze een spiritueel kantje, daardoor vond ik Karin zo interessant. Ze benadert haar leven ook van een alternatieve kant. Ik ben zelf ook spiritueel.”

Inhoudelijk compleet anders

Je ziet Loes vrijwel altijd in scènes met Alfons. “Ik heb weinig te maken met de Van den Bossches. Misschien best, ik keek in het verleden nooit naar Familie. Ik kijk amper tot nooit tv. Je moet me niks vragen over verhaallijnen. Al deed ik wel opzoekingswerk, om toch een beetje te weten hoe de vork in de steel zit.”

Hoewel ze al jaren met Jaak samenwerkte, zijn de scènes inhoudelijk compleet anders. “Ik kreeg het als Carmen op mijn heupen van Fernand. Toen speelde Jaak de vervelende stoorzender. Waarop Carmen fel reageerde. Terwijl het nu er vreedzaam verloopt.” De twee kennen elkaar al decennia, dat heeft zijn voordelen. “We hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. We weten gevoelsmatig snel wat de ander wil zeggen. Met een onbekende tegenspeler is het altijd aftasten wat je kan zeggen of niet.”

Net als in Postbus X, waarin ze hoofdredactrice Adele Pluym vertolkte, en FC De Kampioenen speelt Van den Heuvel opnieuw met een pruik. “Ik ben dat nooit beu, het hoort bij de transformatie. Ik heb zelf rood haar, dat past niet bij Karen.” Loes gaf haar personage mee vorm. “Ik weet dat er veel kritiek kwam op die pruik. Ik snap het wel. Het is niet flatterend. Maar dat grijze haar en haar coupe vonden we perfect bij deze alternatieve vrouw. Daarnaast helpt het om de kijkers Carmen te doen vergeten. Misschien zullen kijkers een poos nodig hebben om aan de look te wennen, maar we gingen niet over één nacht ijs.”

Oudste soap

Opvallend: toen in januari werd gecommuniceerd dat Loes gaat meedraaien in de oudste soap van het land, was er opmerkelijk veel aandacht voor dat bericht. Het stond zelfs op de hoofdpagina van de VRT-nieuwswebsite. “En sindsdien vragen mensen me geregeld wanneer het zover is. Ik merk dat die serie echt leeft bij een deel van het publiek.” Voorlopig is het een beetje onduidelijk hoelang Loes meespeelt in Familie. “Ze werd aangekondigd als een gastpersonage voor enkele maanden. Ik weet dat ik zeker op het appel blijf tot aan de seizoensfinale, en daarna zien we wel.”

Familie verwelkomt maandag ook écht familie. Niko (Jo Hens) werd onlangs uitgedaagd door Bas (Thomas Cammaert) voor een boksmatch. Maar die laatste laat zich vervangen door iemand die niet de eerste de beste bokser is. Voor de rol van bokser Diego doet men een beroep op Toon Hens, Jo’s broer in het echte leven en zelf ook gepassioneerd bokser.

Een nieuwe langlopende rol is die van Aurélie, een jonge vrouw die door haar vriend wordt gestalkt en duidelijk te maken heeft met fysieke agressie. Als ze voor hem op de vlucht is komt ze terecht bij Louise, die zich over haar ontfermt. En dat heeft verregaande gevolgen. Actrice Ninalotte Roose is model maar kan je ook kennen van de reeks 2DEZIT en de film Bittersweet sixteen.