Drie organisatoren van herdenking Tiananmen-protest in Hongkong veroordeeld tot celstraf

De jaarlijkse herdenking van het Tiananmen-protest, waarbij het Chinese regime protest op het Plein voor de Hemelse Vrede in Peking voor meer democratie bloedig neersloeg, is sinds 2020 verboden. De Chinese autoriteiten drukten dat jaar een draconische ‘nationale veiligheidswet’ door, die de oppositie in Hongkong beknotte.

Drie leiders van de Alliantie van Hongkong, die de herdenkingen dertig jaar lang organiseerden, werden vorige week schuldig bevonden omdat ze verschillende documenten niet overgemaakt zouden hebben aan de politie. Het zou gaan om processen-verbaal van vergaderingen en de historieken van financiële transacties. De autoriteiten vroegen de documenten op omdat de groep ervan verdacht zou worden dat ze een ‘buitenlandse agent’ is.

Magistraat Peter Law verklaarde dat de nationale veiligheid van het grootste belang is en dat de straf daarom “voldoende afradend” moet zijn. Chow Hang-tung, die samen met twee andere vooraanstaande leden van de Alliantie gevangengenomen werd, beloofde om “de leugen te bekampen met de waarheid”, in een provocerende toespraak in de rechtszaal. “Veroordeel ons voor ongehoorzaamheid als dat nodig is. Maar als de uitoefening van de macht op leugens gebaseerd is, is ongehoorzaamheid de enige manier om menselijk te zijn”, zei hij.

Zaterdag werden de twee andere leden van de Alliantie, Tang Ngok-kwan en Tsui Hon-kwong, vrijgelaten in afwachting van hun proces in beroep. Chow daarentegen blijft in de cel in afwachting van een ander proces, maar een dat ook te maken heeft met de ‘nationale veiligheid’. Twee andere leden van de Alliantie van Hongkong pleitten al schuldig in 2021 en 2022. Ze kregen telkens drie maanden cel.