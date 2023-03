Ook zonder presentator Lineker en schermgezichten Wright en Shearer gaat ‘Match of the day’ gewoon door

Vrijdagavond raakte bekend dat Gary Lineker het bekende Britse programma ‘Match of the day’ voorlopig niet meer zal presenteren nadat hij in een tweet kritiek gaf op het migratiebeleid van de regering. Ook Ian Wright en Alan Shearer, die in de studio van het programma mee aan bod komen, blijven voorlopig uit solidareit met Lineker weg uit het programma.

En toch zal ‘Match of the day’ gewoon doorgaan, zo bevestigde de BBC. Het programma zal focussen op de actie in de verschillende wedstrijden, zonder dat er tussendoor in de studio gepraat wordt.

Gary Lineker noemde het migratiebeleid “onmetelijk wreed, gericht tegen de meest kwetsbaren in een taal die weinig verschilt van die in het Duitsland van de jaren ‘30”. Conservatieve politici vinden die tweet onacceptabel. Na gesprekken met Lineker en zijn team werd besloten dat Lineker vanaf dit weekend zal stoppen met de presentatie van het programma, tot er een standpunt over zijn gebruik van sociale media overeengekomen wordt.”