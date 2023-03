Dan toch drie van de vijf Limburgse Delhaizes dicht: “Genoeg is genoeg”

Drie Limburgse Delhaize winkels, die in Pelt, Houthalen en Hasselt, blijven zaterdag de hele dag dicht. Eerder was aangekondigd dat alleen Hasselt dicht zou blijven. Bij de ingang van de winkels drukken ontevreden personeelsleden hun boosheid uit. “Genoeg is genoeg.”

“Dit is een volgende actie en er volgen er ongetwijfeld nog”, maakt Carine Meuwis van BBTK duidelijk. Bij de Delhaizetoegang in Hasselt zijn ook leden van Puls aanwezig maar niemand voelt zich geroepen om het woord te voeren.

“We kijken nu uit naar het nieuwe overleg met de directie dat voor dinsdag gepland staat”, zegt Carine Meuwis. “Onze vraag aan de directie is duidelijk: zet de beloften op papier dat de mensen aan dezelfde voorwaarden en met behoud van hun anciënniteit aan het werk kunnen blijven en zet er uw handtekening onder. We zijn benieuwd of de directie dat zal doen, maar we zijn haast zeker van niet.”

© SD

Njet

“Intussen heeft Delhaize aan al haar winkeldirecteurs gevraagd of zij de winkel, als zelfstandig uitbater, willen overnemen maar overal krijgen ze een duidelijk ‘njet’ te horen. Vandaag zijn de meeste winkels verlieslatend, wie durft zich daaraan te wagen?”

Vraag blijft of de klanten de sluitingsacties niet beu worden en zich als ‘dupe’ van het conflict gaan zien? “Dat denken we niet, aan de sympathieke reacties te horen van de mensen die deze week tevergeefs aan een winkel arriveerden of er toevallig voorbijkwamen. De mensen hebben absoluut begrip voor de onzekere situatie waarin alle personeelsleden zitten. Bovendien hebben ze geen enkele garantie dat hun winkel er straks nog zal zijn. Dat speelt zeker ook mee.”

Acties

Komen er nog meer acties? “Dat hangt af van het overleg met de directie enerzijds en de gevoeligheden en actiebereidheid bij het personeel. Maar ik durf te voorspellen dat we elkaar hier nog gaan zien, ja.”

De winkels in Sint-Truiden en Waterschei zijn vandaag trouwens wel open.