Finale Beker van België (dames): Kangoeroes Mechelen favoriet voor tweede opeenvolgende bekertriomf

Vanavond (18 uur) gaat in Vorst Nationaal de finale van de Beker van België bij de dames door. Kangoeroes Mechelen is versus Castors Braine de grote favoriet richting een tweede opeenvolgende bekertriomf. De finale wordt rechtstreeks op Sporza uitgezonden.

De bekerfinale bij de dames krijgt met Kangoeroes Mechelen en Castors Braine een droomaffiche. De top-twee van de Top Division Women (eerste klasse) verschijnt immers aan de opworp. De Maneblussers zijn ongeslagen en tellen 16 op 16 en het team uit Waals-Brabant staat met 15 op 17 op de tweede stek. De enige confrontatie (18 december, Winketkaai in Mechelen) dit seizoen bracht een 81-71 overwinning van Kangoeroes Mechelen.

“Wij waren toen niet compleet (zonder de Kroatische guard Matea Tadic, red.) en hopen vanavond beter te doen. Kangoeroes is misschien de favoriet bij de waarnemers maar in één wedstrijd en op neutraal terrein is alles mogelijk,” zei Jessica Lindstrom (27) van Castors Braine. De Amerikaanse, ex-Kangoeroe (2019-21), is met een double-double gemiddelde (12 punten, 10 rebounds) één van de sterkhouders bij Castors Braine. Ondertussen is ze vier jaar in België en overweegt ze om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Goed nieuws misschien voor de Cats. Castors, dat tussen 2014 en 2020 vijfmaal de Cup veroverde, gaat vanavond voor een zesde bekertriomf.

“Wij onderschatten vooral Castors Braine niet, gaan uit van onze eigen kracht en gaan voor een tweede opeenvolgende bekertriomf,” zei Belgian Cat Laure Resimont. Naast Resimont zijn de Chileense center Ziomara Morrison, de Franse guard Lisa Berkani, de Amerikaanse Morgan Bertsch en Heleen Nauwelaers de sterkhouders in het team van coach Arvid Diels. Voor de fusie in 2021 met Sint-Katelijne Waver won Kangoeroes onder de naam Kangoeroes Boom in 2010 en 2011 ook tweemaal op een rij de Belgische Cup. Het is vanavond bij de dames de 63ste finale van de Beker van België. De eerste winnaar was in 1961 Vorst.

Laatste tien winnaars Beker van België: 2013 Namur; 2014 Castors Braine; 2015 Castors Braine; 2016 Namur; 2017 Castors Braine, 2018 Namur; 2019 Castors Braine; 2020 Castors Braine; 2021 / (Covid); 2022 Kangoeroes Mechelen