Arnaud De Lie laat loodzwaar slotweekend in Parijs-Nice aan zich voorbijgaan: “Focus op de rest van het voorjaar”

Arnaud De Lie zal zaterdag niet meer aan de start staan in Parijs-Nice. De 20-jarige Belg heeft nog weinig te winnen en kiest er voor om uit te rusten met het oog op de rest van het voorjaar.

Onze landgenoot van Lotto Dstny sluit Parijs-Nice zo af zonder zeges. Verder dan een vijfde plaats in de eerste rit kwam hij niet.

Het slotweekend in Parijs-Nice belooft nog erg zwaar te worden, en voor De Lie valt er nog weinig te rapen. Daarom besloot hij in samenspraak met het team om zich terug te trekken. “Arnaud De Lie zal vandaag niet starten”, valt te lezen op de Twitter-pagina van Lotto Dstny. “Dit werd beslist na een consultatie met de 20-jarige renner en de staf. De Lie zal de nodige tijd nemen om te herstellen van zijn eerste rittenkoers in de World-Tour en zal focussen op de rest van het voorjaar.”

De volgende opdracht voor Arnaud De Lie is Milaan-San Remo, op 18 maart.