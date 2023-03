Gevangenispersoneel in Hasselt doet stakingsaanzegging na sweeping

© Tom Palmaers

Bij de massale inval met honderden politieagenten dinsdagavond in de gevangenis van Hasselt werd een grote hoeveelheid gsm’s, drugs en keramische wapens aangetroffen. De actie kaderde binnen een gerechtelijk onderzoek naar het mogelijk jarenlang doorsluizen van deze verboden producten.

Het gevangenispersoneel voelt zich de broek op de hielen getrokken want deze sweeping bevestigt wat het personeel al jaren meldt aan de Hasseltse directie. De vraag om een aanpak van dit veiligheidsprobleem werd herhaaldelijk geuit. De onvrede bij het personeel wordt gevoed doordat deze alarmsignalen telkens werden genegeerd.

© Tom Palmaers

De socialistische vakbond ACOD onthult in een mededeling meerdere wantoestanden die pas een oplossing kregen nadat die in Brussel op tafel werden gegooid. “Meldingen over defecte en uitvallende veiligheidsapparatuur werden lokaal afgedaan als niet oplosbaar doordat er geen budget zou zijn. Meldingen over metaaldetectieportieken die onbruikbaar waren wegens slecht afgesteld werden lokaal wekenlang genegeerd”, zegt vakbondssecretaris Robby De Kaey.

Drugs

Volgens het personeel werd ook de drugsproblematiek aangekaart bij de gevangenisdirectie. “Er waren meldingen van drugs die de gevangenis binnenkwamen via bezoekers en gedetineerden die uit penitentiair verlof terugkeerden maar het personeel mocht niet fouilleren. Meldingen over nieuwe, tijdelijke personeelsleden die familiale banden hadden of een niet-professionele relatie onderhielden met gedetineerden … werden niet au sérieux genomen, men stak liever de kop in de grond”, aldus de persmededeling.

Onveilig

Het opvallende resultaat van de doorzoeking van de gevangenis was geen verrassing bij het gevangenispersoneel, wel een bevestiging van hun gevoel van onveiligheid binnen de gevangenismuren.

De cipiers in Hasselt willen niet langer dat de directie hun signalen blijft negeren. Ze willen een gedegen aanpak voor de veiligheidsproblemen in de gevangenis. Vandaar dat zaterdag een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directeur-generaal van de penitentiaire inrichtingen.