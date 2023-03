Hanne Desmet komt een teen tekort voor bronzen medaille op WK shorttrack in Seoul (1500m), broer Stijn Desmet wint B-finale

Hanne Desmet heeft net naast een medaille gegrepen op de 1500 meter shorttrack op het WK in Seoul. Onze 26-jarige landgenote hoopte enorm op een medaille, maar mist het podium net.

Het goud was voor de Nederlandse Suzanne Schulting, die de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi en de Canadese vKim Boutin net achter haar hield. Hanne Desmet kwam enkele millimeters te kort voor een bronzen medaille.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Stijn Desmet kende dan weer wel succes, al was dat wel in de B-finale waar geen medailles worden uitgereikt. De 24-jarige Belg won de B-finale. Onze andere landgenoot, Rino Vanhooren, eindigde zevende in de A-finale.

Later vandaag wordt ook nog gestreden voor een medaille op de 500 meter.