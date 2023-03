Li Qiang benoemd tot nieuwe premier van China

Li Qiang — © via REUTERS

Li Qiang, die gezien wordt als een van de dichtste medestanders van de Chinese president Xi Jinping, is zaterdag benoemd tot nieuwe premier.

Bij een stemming tijdens het Volkscongres kreeg Li Qiang 2.936 stemmen achter zich. Drie leden stemden tegen en acht onthielden zich. De 63-jarige Li Qiang volgt Li Keqiang op, die sinds 2013 premier was.

De Chinese premier staat aan het hoofd van de Staatsraad, het hoogste uitvoerend orgaan van het land. Hij staat in voor de dagelijkse leiding van het land en het voeren van het macro-economisch beleid. Li Qiang was tussen 2004 en 2007 kabinetschef van Xi Jinping, toen die laatste aan het hoofd stond van de partij in de oostelijke provincie Zhejiang.

Xi werd vrijdag al verkozen voor een historische derde ambtstermijn. Op het partijcongres in oktober had hij ook al een derde ambtstermijn gekregen als secretaris-generaal van de communistische partij. Daarvoor moesten de geldende limieten wat betreft maximumleeftijd en het aantal ambtstermijnen wel naar de prullenmand worden verwezen. De ideologie van Xi en zijn leidersrol zijn sinds dat congres ook verder in de grondwet van de partij verankerd.