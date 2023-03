Twee doden door hevige regenval en overstromingen in Californië

In de Amerikaanse staat Californië zijn minstens twee mensen om het leven gekomen als gevolg van de zware regenval en overstromingen. Dat heeft het hoofd van het plaatselijke bureau voor noodhulp meegedeeld.

In 34 van de 58 districten van de dichtbevolktste staat van de Verenigde Staten is momenteel de noodtoestand van kracht. In bepaalde gebieden worden mensen uit veiligheidsoverwegingen ook aangeraden om hun huizen te verlaten.

In grote delen van het centrum van de staat wordt gewaarschuwd voor stortvloed. In sommige hoger gelegen gebieden zou in de komende dagen tot 30 centimeter regen kunnen vallen. Het slechte weer zou nog minstens tot midden volgende week aanhouden.

Sinds januari wordt Californië geplaagd door ongewoon zware regenval.