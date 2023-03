“NOS-journalist intimideerde collega na affaire, hoofdredactie hield hem uit de buurt van mooie vrouwen”

De krant sprak met 32 getuigen, zoals Aïcha Marghadi, die werkte als stagiaire op de sportredactie van de NOS. “Marghadi voelt dat mensen aan haar twijfelen”, staat te lezen in het artikel dat vrijdagavond online is gepubliceerd. “Ze wil een mentor, en wel Tom Egbers. Dat gaat niet gebeuren: Egbers had al toegezegd, maar hoofdredacteur Maarten Nooter houdt het tegen. Hij vond het geen goed idee, en zei na aandringen waarom dan niet. ‘Hij zei dat Tom nogal moeite had met mooie vrouwen. Hij vertelde dat Tom in het verleden problemen had gehad op de redactie. Hij trad verder niet in detail, maar hij was wel ferm. Dit ging niet gebeuren’, zegt ze.”

Marghadi was ook de vrouw die Jack van Gelder belde toen hij in bad zat, zoals de presentator donderdag zelf bekendmaakte. “Een opmerkelijk verhaal. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: ‘Als je bij me in bad komt zitten, prima’. Nou, dat is voor mij een grap. Alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt”, zei hij. Marghadi zou dat voorval ook hebben besproken met Nooter. “Hij keek me aan en zei: ‘Jaaaa, zo is Jack’”, aldus De Volkskrant.

Affaire met stagiaire

De naam van Egbers valt meermaals. Eind 2009 was er bijvoorbeeld ook een 22-jarige stagiaire die een melding deed bij de hoofdredactie. Ze was benaderd door Egbers (destijds 48), die haar bestookte met sms’jes, mails en telefoontjes. Volgens De Volkskrant ging de vrouw, die na haar stage bij NOS Sport bleef werken, uiteindelijk in op de verleidingspogingen van Egbers. “Ze zoenden een aantal keer, en daar bleef het bij, meldt ze de hoofdredactie.”

Nadat de relatie werd beëindigd, zou Egbers de vrouw echter hebben gepest. In het bijzijn van meerdere collega’s noemde hij haar “de as van het kwaad”, “het vergif”, en “serpent”. Ook gebaarde hij dat hij iemands keel doorsneed wanneer zij langsliep, aldus de krant. De hoofdredactie van de NOS beloofde volgens De Volkskrant ook in gesprek te gaan met Egbers, maar “er veranderde niets”.

Egbers: “Betreur wat er destijds is gebeurd”

Egbers laat in een reactie in het artikel weten “te betreuren wat er destijds is gebeurd”, en “blikt hij anders terug op de zaken”. Volgens de journalist heeft hij de relatie zelf bij zijn werkgever gemeld, en betreurt hij die nu “omdat het verdriet in zijn privéleven veroorzaakte”. “Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar.”

De hoofdredactie van NOS Sport wilde inhoudelijk niet reageren op het artikel of op specifieke vragen van De Volkskrant over de verhalen van hun getuigen. “Wij kunnen als werkgever vanwege privacy helaas nooit uitspraken doen over (oud-)medewerkers, hun functioneren en eventuele incidenten tussen medewerkers onderling”, klinkt het in een reactie. “Het algemene beeld dat De Volkskrant schetst, is pijnlijk. De geluiden die hier naar voren komen, hebben ons helaas niet allemaal bereikt. Dat trekken we ons dan ook aan. Dit laat nogmaals zien dat er echt werk aan de winkel is, en dat wat er in het verleden is gebeurd, nooit meer mag voorkomen”, aldus algemeen directeur Gerard Timmer.