Gestolen Belgische wagen duikt op aan de grens tussen Wit-Rusland en Litouwen

Een Honda CRV, die in augustus vorig jaar als gestolen werd opgegeven in ons land, is donderdagavond teruggevonden aan de grens tussen Litouwen en Wit-Rusland. Een 31-jarige Wit-Russische chauffeur wou met de wagen Wit-Rusland binnenrijden, maar werd tegengehouden door de grenswachters. Dat melden Litouwse media.