Beveren boekt gevleide zege tegen Beerschot, Dender troeft Deinze af

Ondanks de vele kansen in de eerste helft, gingen beide ploegen rusten zonder te scoren. Na het uur voerde Beveren even de druk op, maar de thuisploeg reageerde met aanvallend voetbal. Scoren lukte echter niet. Aleksandar Vukotic verloste de bezoekers uiteindelijk in de 88e minuut met een kopbalgoal na een hoekschop.

In de andere play-offreeks van de Challenger Pro League, waarin tegen de degradatie wordt gestreden, heeft Deinze met 1-0 verloren op bezoek bij Dender. Lennard Hens (47.) bracht de ploeg van coach Timmy Simons op voorsprong door een vrije trap op de rand van de zestien in twee keer in doel te schieten. In de eerste helft miste Gaetan Hendrickx een strafschop voor Deinze.

Beveren staat voorlopig tweede met 49 punten, evenveel als leider RWDM dat zondag nog tegen Club NXT speelt. Beerschot telt 42 punten en volgt op de derde plaats in de tussenstand van de play-offs om promotie. In de play-offs tegen de degradatie bezet Deinze de tweede plaats met 33 punten, acht meer dan Dender dat derde staat.