Roeselare verslaat Menen en zet ongeslagen reeks verder in Lotto Volley League

Roeselare heeft een nieuwe overwinning behaald tegen Menen (0-3) op de tweede speeldag van de Champion’s Play-offs van het Belgisch kampioenschap volleybal. Twee weken na de confrontatie in de finale van de Beker van België, gewonnen door Roeselare, bevestigde de kampioen opnieuw dat het momenteel de beste ploeg van het land is.

In de eerste set nam Roeselare snel de controle (16/25), maar ze hadden in de tweede set meer moeite (29/31). Het vertrouwen van Roeselare maakte het verschil in de derde set (19/25).

Nadat Roeselare zonder een nederlaag tijdens de klassieke competitiefase 46 van de 48 punten had veroverd, behaalden ze vrijdag een tweede overwinning in de Champion’s Play-offs.

Zaterdag ontvangt Aalst Maaseik en neemt Gent het op tegen Leuven.