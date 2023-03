Jonathan David (ex-AA Gent) onttroont met hattrick Eden Hazard, maar beleeft toch frustrerende avond tegen Lyon

Met een hattrick voor Lille stak de Canadese aanvaller Jonathan david (ex-AA Gent) Eden Hazard voorbij als clubtopschutter in de 21ste eeuw. Toch eindigde de avond in frustratie, want dankzij twee treffers van Lacazette in de slotfase wist Lyon nog een gelijkspel uit de brand te slepen (3-3) in het Stade Pierre-Mauroy.

Eden Hazard scoorde in totaal 50 doelpunten in 194 wedstrijden voor Lille en was daarmee tot vanavond nog de gedeelde clubschutter voor de Noord-Franse club in de 21ste eeuw. Maar met een hattrick tegen Lyon (waarvan twee strafschopdoelpunten) zoefde Jonathan David onze landgenoot voorbij. Hij heeft nu 52 clubgoals achter zijn naam. David zit dit seizoen aan 19 competitiegoals en is daarmee ook topschutter in de Ligue 1 met één goal meer dan Kylian Mbappé.

En toch volstond de hattrick niet voor een overwinning. In de 79ste minuut had David de 3-1 gescoord vanop de stip, maar Lacazette scoorde in een dolle slotfase nog twee keer tegen. Lille blijft zo zesde in de Ligue 1.

De topschutter aller tijden voor Lille blijft Pierre Pleimelding, die tussen 1977 en 1981 77 goals maakte in 159 wedstrijden.

Rode Duivel Erwin Vandenbergh scoorde tussen 1986 en 1990 44 keer voor Lille.