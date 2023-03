Lukaku doet wat Lautaro Martinez niet kan, maar strafschopgoal kan dure nederlaag niet voorkomen voor Inter

Romelu Lukaku deed in de tweede helft tegen Spezia wat zijn spitsbroeder Lautaro Martinez in de eerste helft had nagelaten: scoren vanop de stip. Maar het strafschopdoelpunt van Lukaku -het tweede in minder dan een maand- kon niet voorkomen dat Inter met 2-1 verloor van staartploeg Spezia. Een dure nederlaag, want tweede Inter wordt in de Serie A op de huid gezeten door drie ploegen die op drie punten staan: Lazio, Roma en Milan.

Toen Inter in de 13de minuut een strafschop kreeg, had Romelu Lukaku zin om het kusje te klaren. Vorige maand zette Lukaku tegen Udinese nog een penalty om en op Twitter werd een beeld gedeeld waarop Lukaku vragend naar zichzelf leek te wijzen toen de ref naar de stip wees. Maar het was topschutter Lautaro Martinez die zich achter de bal zette.

Martinez heeft minder ervaring met elfmeters dan Lukaku, maar zette op het WK in Qatar in de kwartfinale tegen Nederland de beslissende penalty om in de strafschoppenreeks. Maar dit keer liep het mis, Spezia-doelman Bartlomiej Dragowski redde knap in de hoek.

In het begin van de tweede helft leek Martinez zijn misser recht te zetten, maar zijn kopbaldoelpunt werd afgekeurd wegens voorafgaandelijk buitenspel van... Lukaku. Inter, tweede in de Serie A, had het knap lastig om de ban te breken tegen staartploeg Spezia.

Iets later kregen de Interisti het deksel op de neus. Na een uittrap hield Nzola de Inter-verdedigers knap aan de praat en bediende Daniel Maldini. De zoon van AC Milan-icoon Paulo Maldini, door Milan uitgeleend aan Spezia, opende de score.

Toen de bal in de 83ste minuut opnieuw op de stip ging, was er geen twijfel over wie de strafschop zou nemen. Romelu Lukaku zette de penalty om. Van zijn 38 strafschoppen in clubverband zette Lukaku er 33 om, zijn laatste misser dateert van 5,5 jaar geleden.

Lukaku balde hoopvol de vuist, pakte de bal en rende ermee naar de middencirkel, maar Inter zou toch nog ten onder gaan. Vier minuten later kreeg ook Spezia een strafschop en Nzola zette die om. Een dure 2-1-nedelaag voor Lukaku en co.