Het stond dan toch niet in de sterren geschreven: Kosmos valt af in ‘The masked singer’

OPGELET, SPOILERS! Er dreigt een zwart gat voor Kosmos, nu ze naar haar huis hier ver vandaan wordt gestuurd. Ze valt in ‘The masked singer’ namelijk net voor de ‘Big Bang’ af. “Ik ben helemaal verliefd geworden op mijn pak. Ze is echt mijn vriendin.”

“So comfortable, we’re livin’ in a bubble, a bubble” zong Kosmos. Het leek wel een eerbetoon aan Soaperstar, het zingende zeeppompje dat vorige week het programma moest verlaten. ‘Chained to the rythm’ van Katy Perry kon de speurders en het publiek wel naar hogere sferen tillen, maar Kosmos bleef alsnog op bepaalde hoogte hangen. Na een duel met Foxy Lady moet ze nu toch ‘The masked singer’ vaarwel zwaaien.

En uit haar glimmende bol en lichtgevende hoepels kwam plots radio- en televisiemaakster Siska Schoeters tevoorschijn. “Van alle dingen die ik al heb mogen doen, en dat is wel wat, is dit een van de mooiste! Het programma is tot in de puntjes afgewerkt: van de pakken tot de crew en de spanning die rond de geheimhouding hangt. Ik heb er echt van genoten.”

Speurders Kevin Janssens en Julie Van den Steen zaten op het goede spoor. Van den Steen was zelfs 100 procent zeker dat Schoeters onder het masker van Kosmos zat. “ Het was niet zo moeilijk om het pak te dragen”, aldus Schoeters. “Het is niet heel warm en ik kon er genoeg in bewegen. Al had ik eerst toch mijn twijfels bij Kosmos. Wat kan je nu in hemelsnaam met een kosmos doen? Ik wilde een cupcake zijn!”, lacht ze. “Maar toen ik haar zag, was het liefde op het eerste gezicht. Er zat glitter op en een beetje rock-‘n-roll. We zijn nu echt vriendinnen en daar ben ik trots op.”