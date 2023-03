Uniek beeld uit Mol: wolf loopt op dooie gemakje op fietspad

Op het Miel Ottenpad in Mol-Postel is vermoedelijk woensdag een wolf gespot. Voorlopig is het nog niet zeker of het een van de Limburgse wolven is of een zwervende wolf die toevallig door Postel passeerde.

De foto van de wolf wordt gretig gedeeld op Facebook, maar de maker van het oorspronkelijke beeld is voorlopig onbekend. Wel staat vast dat de foto aan het Miel Ottenpad in Mol-Postel is gemaakt. Vermoedelijk was dat woensdag toen het in de voormiddag had gesneeuwd.

“Ik wil ook graag weten wie de foto heeft genomen, om te weten waar precies de persoon de wolf heeft gespot en op welk tijdstip”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. “Ik vermoed dat de foto vanop een auto of een tractor is genomen op de landbouwweg naast het Miel Ottenpad. Dat verklaart ook waarom de wolf onverstoord verder loopt. In een voertuig herkent een wolf geen mensen en hij ziet het dus ook niet als gevaarlijk. Donderdag is er ook een wolf gespot nabij De Beekse Bergen in het Nederlandse Hilvarenbeek. Als we de locatie en het tijdstip weten van de wolf in Postel, kunnen we misschien achterhalen of het om hetzelfde dier gaat.”

Volgens Loos is de kans groot dat het om een zwervende wolf gaat. “Het kan eventueel gaan om een van de Limburgse wolven die een verre uitstap maakt, maar de kans is groter dat het om een zwervende wolf gaat uit Nederland, Duitsland of Frankrijk. In deze periode van het jaar kunnen wolven van daar door Vlaanderen zwerven op zoek naar een nieuw territorium. Postel is een mogelijke locatie, maar enkel in combinatie met het grotere stuk natuur in Nederland. Postel alleen is eigenlijk te klein voor een wolventerritorium.” (mto)