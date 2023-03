Italiaanse kustwacht redt 1.300 bootvluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen

Vrijdagochtend kreeg de kustwacht een melding van een vissersboot die in de problemen was gekomen. Daarop zaten vijfhonderd vluchtelingen. De boot was op 70 zeemijl van de stad Crotone, waar twee weken geleden een boot met tweehonderd vluchtelingen in tweeën brak.

Later kwam er een melding van nog twee boten op 100 mijl van de kust die ook in de problemen zaten. Hier zaten achthonderd vluchtelingen in. In alle drie de boten waren voornamelijk vrouwen en kinderen en allemaal riskeerden ze de verdrinkingsdood.

Hulp van marine

De kustwacht hielp met zeven boten. Er waren zo veel vluchtelingen dat de kustwacht hulp van de marine vroeg. Volgens het ministerie van Defensie ging verkenningsschip Sirio ‘op volle snelheid’ naar de plek toe.

Na de bootramp met vluchtelingen twee weken geleden kreeg de Italiaanse kustwacht massale kritiek dat ze niet snel genoeg ging helpen. De Italiaanse regering heeft ook naar aanleiding van de ramp harde maatregelen tegen mensensmokkelaars aangekondigd. Als er bij een bootreis meer dan één dode valt, kunnen ze tot dertig jaar gevangenisstraf krijgen.