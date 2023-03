Verhuist PSG naar het Stade de France? Moeilijke onderhandelingen over huidig stadion doen Franse topclub mogelijk uitwijken

De Franse topclub Paris Saint-Germain zal zich kandidaat stellen om het Stade de France te kopen van de Franse staat in de zomer van 2025. Dat zegt althans een bron van binnen de club aan sportkrant L’Equipe. PSG wil eigenlijk het huidige Parc des Princes kopen, maar de stad ligt dwars. Overweegt PSG echt een verhuis of wil men het stadsbestuur onder druk zetten?

Komend jaar is het Stade de France eerst nog het middelpunt van de Olympische Spelen in Parijs. “Wij zijn kandidaat voor de aankoop van de site van het Stade de France”, zei de PSG-bron, al is het dossier daarvoor nog niet ingediend. De bron schat de prijs op ongeveer 600 miljoen euro. Volgens staatsrekeningen, opgemaakt in 2021, ligt de geschatte waarde van het Stade de France echter op 647 miljoen euro.

PSG speelt momenteel in het Parc des Princes, gelegen in het 16de arrondissement nabij het Bois de Boulogne, een buurt met hoge vastgoedprijzen. Het Stade de France ligt in Saint-Denis, een voorstad ten noorden van Parijs.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi uitte in het najaar zijn ontevredenheid over de onderhandelingen met de burgemeester van Parijs over een eventuele aankoop van het Parc des Princes, het historische stadion van de club dat momenteel eigendom is van de stad. Burgemeester Anne Hidalgo antwoordde enkele weken later dat het stadion “niet te koop” was.