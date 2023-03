Russische en Wit-Russische schermers mogen weer aan competities deelnemen, Oekraïense federatie “geschokt”

Op de Olympische Spelen in Tokio stonden twee Russische dames, Inna Deriglazova en Larisa Korobeynikova op het podium in het schermen. — © EPA-EFE

Het gaat zowel om individuele schermers als ploegcompetities. De beslissing gaat volgende maand in, “onder voorbehoud van eventuele aanbevelingen of beslissingen van het Internationaal Olympisch Comité”. In april starten de kwalificaties voor de Spelen van Parijs. De Oekraïense schermfederatie zegt in een mededeling “geschokt en verontwaardigd” te zijn, en bekijkt de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de beslissing.

De FIE is zo de eerste internationale sportfederatie die atleten uit beide landen weer toelaat. Het Internationaal Olympisch Comité verklaarde onlangs dat het bekijkt hoe Russen en Wit-Russen als neutrale atleten kunnen terugkeren in sportcompetities, waaronder de Spelen van volgend jaar. Russische en Wit-Russische atleten zijn geweerd van de meeste belangrijke sportevenementen sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Indien ze als neutrale atleten zouden aantreden, dan zijn nationale symbolen zoals de vlag en het volkslied niet toegelaten.

Een coalitie van 34 landen, waaronder België, vroeg het Internationaal Olympisch Comité IOC vorige maand in een brief om verduidelijking omtrent de eventuele deelname van Russische en Wit-Russische atleten onder neutrale vlag aan de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs. “Aangezien de situatie met betrekking tot de Russische agressie in Oekraïne niet veranderd is, zijn wij van mening dat er geen enkele reden is om de uitsluiting van Russische en Wit-Russische atleten ongedaan te maken”, zo klonk het.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet al meermaals weten dat hij ten zeerste gekant is tegen de eventuele aanwezigheid van Russische atleten op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Oekraïne dreigt dan ook met een boycot en wordt daarin bijgestaan door onder meer Estland, Polen, en Litouwen.