Amaury Capiot gaat 17 maart onder het mes

Amaury Capiot kwam dit seizoen nog niet in actie en daar komt niet meteen verandering in. De 29-jarige Limburger laat zich op 17 maart opereren aan de knie, voor de kenners: aan de rechtse iliotibiale band, de peesplaat aan de buitenzijde van het bovenbeen en de knie. Dat meldt Arkéa Samsic vrijdag. Later komen we te weten hoelang Capiot out is.

In januari zou Capiot de competitie hervatten in de Ronde van Valencia, om nadien als uittredend winnaar aan de start te staan van de GP La Marseillaise en deel te nemen aan het Vlaams openingsweekend. Maar de sprinter kwam dit seizoen nog niet in actie.