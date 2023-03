Mogelijke gijzeling in Duitse apotheek, politie massaal ter plaatse

In de stad Karlsruhe, in het westen van Duitsland, is een groot aantal politieagenten ingezet voor een vermoedelijke gijzeling in een apotheek. Het incident is nog aan de gang, zegt een woordvoerder.

De woordvoerder kon nog niet zeggen of het om één of meerdere gijzelaars gaat en of er één of meerdere gijzelnemers bij betrokken zijn. De politie staat in contact met de vermoedelijke gijzelnemer of gijzelnemers, zei een politiewoordvoerder ter plaatse.

De apotheek ligt aan een van de hoofdwegen in de binnenstad. De politie bakende een grote veiligheidszone af en opende een school voor de opvang van mensen die niet meer tot bij hun woning kunnen.