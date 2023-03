OVERZICHT. Stormschade in Vlaanderen: stelling waait om, boom valt op auto en pier afgesloten

Rukwinden tot 80 km/u en hevige regenval: de voorspelde storm is over heel Vlaanderen te merken. Limburg deelt voorlopig niet al te fel in de klappen op enkele afgerukte takken en wat omgewaaide signalisatie na. De rest van Vlaanderen heeft minder geluk. Een overzicht.

LIMBURG

In Limburg heeft de wind vrijdagnamiddag geen zware schade aangericht. Wel werd op meerdere plaatsen de signalisatie van wegwerkzaamheden of aan bouwwerven omvergeblazen. De brandweerkorpsen in Limburg kregen enkele tientallen oproepen voor het verwijderen van afgerukte takken en het verzagen van ontwortelde bomen. Die versperden de weg of ze hingen in de elektriciteitskabels. Vooral in de regio van Tongeren, Genk, Lummen en Tessenderlo speelde de wind wat feller.

WEST-VLAANDEREN

Aan de kust waait het doorgaans al harder, maar vandaag was het extra oppassen geblazen. De politie van Blankenberge heeft vrijdag een aantal meldingen van stormschade binnengekregen. Omdat de strakke wind en het hoogwater problemen kunnen veroorzaken, werden de twee staketsels en de Pier tijdelijk afgesloten voor wandelaars en fietsers. “Die combinatie kan gevaarlijk zijn, want het water slaat dan over de afsluiting”, aldus commissaris Jan Maertens.

De pier werd afgesloten omdat het water er over de afsluiting kan slaan. — © Blankenberge

Op de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke is vrijdagnamiddag een boom omgewaaid en zijn een aantal afgewaaide takken op een elektriciteitsleiding terechtgekomen. De stroomkabel tussen de verlichtingspalen langs de weg werd op verschillende plaatsen losgerukt. De brandweer kwam ter plaatse om de weg terug vrij te maken. Zij voorzagen nog urenlang beurtelings verkeer in de straat tot nutsmaatschappij Fluvius de nodige herstelwerken kon uitvoeren. Door het euvel zat niemand zonder stroom.

Oostrozebeke — © jof

Een beetje verderop, in de zone van de Westhoek, kreeg de brandweer vrijdagmiddag enkele tientallen oproepen te verwerken voor stormschade. Vaak ging het om kleinigheden, maar hier en daar was er ook echt schade. In Houthulst waaide een muur omver op straat, in Eernegem belandde een boom op het dak van een wagen en in Nieuwpoort vernielde een stuk schoorsteen van een rijwoning een veluxraam.

Houthulst — © jhm

OOST-VLAANDEREN

Ook in Maldegem viel een boom op de weg als gevolg van een hevige windstoot. De Francis De Meeuslaan was tijdelijk versperd tot de brandweer het obstakel kon verwijderen. “Er raakte niemand gewond en er is ook geen sprake van schade”, aldus korpschef Francis Van Hove van de politie Maldegem.

Maldegem — © if

Voorlopig blijft de schade over heel Vlaanderen beperkt tot materiële zaken, maar op sommige plaatsen had het wel anders kunnen lopen. Ook Mathias Leysens (23) ontsnapte maar op het nippertje in Mariakerke. Hij was rustig aan het wandelen toen er plots een grote populier omviel. “Ik had mijn oortjes in en was muziek aan het luisteren. Opeens hoorde ik een luide knal en voelde ik de grond daveren”, zegt Mathias. “Ik keek achterom en de populier lag slechts vijf meter achter mij. Ik moet een goede engelbewaarder hebben.”

Mariakerke — © Mathias Leyssens

Niet alleen bomen kunnen omwaaien, in Gentbrugge is vanmiddag een grote stelling losgekomen door rukwinden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Maurice Verdoncklaan. Een rijstrook van de Brusselsesteenweg werd afgesloten.

Gentbrugge

Dan kan je maar beter het zekere voor het onzekere nemen, dachten ze in Geraardsbergen. Door het stormweer heeft het stadsbestuur daar uit veiligheidsoverwegingen beslist om tot en met maandagmiddag alle stadsparken en bossen af te sluiten. Het gaat om het Abdijpark, Grupellopark, Boelarebos, Raspaillebos, het baantje vanaf de Vierwindenstraat richting Muur, de Muur zelf, het Ophasseltbos, de Maretak en het Arduinbos.

Het Grupellopark in Geraardsbergen is afgesloten — © rr

Niet alleen de wind, maar ook de regen zorgde voor problemen. In Wichelen is een deel van de Watermolenstraat onder water komen te staan. Het water vormt momenteel geen bedreiging voor de woningen in de straat, maar de toegang tot de straat werd donderdagavond wel uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor het verkeer.

Het waterpeil van de Molenbeek in Wichelen is door de regenval behoorlijk gestegen — © Brent Saey

ANTWERPEN

Ook in Antwerpen vielen bomen om. Op de Jan Van Rijswijcklaan op het Kiel is vrijdagnamiddag een boom door de hevige rukwinden op een voorbijrijdende wagen gevallen. De bestuurder kon op tijd remmen en raakte gelukkig niet gewond. Het voorval zorgde in beide richtingen wel voor de nodige verkeershinder. Ook enkele geparkeerde wagens werden beschadigd.

Antwerpen — © rr

Een gelijkaardig incident vond plaats in Hoboken. Daar viel ter hoogte van de voetgangersbrug op de Schroeilaan een boom om, tegen een geparkeerde trekker-oplegger. Het zeil van de oplegger raakte beschadigd.