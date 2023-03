Vince Euvrard is onder de indruk van tegenstander van zondag, maar maakt zich geen zorgen: “Ik denk niet dat wij Club NXT niet kunnen kloppen”

Vince Euvrard sprak voor aanvang van de wedstrijd lovende woorden over Club NXT, de volgende tegenstander van de fiere leider en nota bene de enige club waartegen RWDM in de reguliere competitie nul op zes pakte. De beloftenploeg van Club Brugge het zwarte beest van RWDM noemen, daar doet Euvrard evenwel niet aan mee.

“Club NXT heeft ons twee keer geklopt dit seizoen, maar ik zou zeker niet zeggen dat het twee keer verdiend is geweest. Er zijn wedstrijden geweest waarin we heel wat minder goed hebben gespeeld maar toch hebben gewonnen”, aldus Euvrard. “Tijdens onze vorige confrontatie in het Edmond Machtensstadion zijn we al vroeg op achterstand gekomen door een stilstaande fase. In de tweede helft creëerden we heel wat meer kansen dan voor de rust en raakten we zelfs de binnenkant van de paal. Om maar te zeggen: ik denk niet dat wij Club NXT niet kunnen kloppen.”

De 0-2-nederlaag tegen Club NXT op 3 december was de voorbode van de 21 op 21-reeks van RWDM, die ervoor zorgde dat de Molenbekenaars nog steeds aan de leiding staan. Een zege tegen Club NXT kan de leider, die vorige week onderuitging in Beveren, herlanceren. Maar, waarschuwt Euvrard: ook Club NXT is goed bezig. “Zij hebben ook een goede reeks achter de rug. In de voorbije tien wedstrijden hebben ze acht keer gewonnen. Ze pakten recent 13 op 15 met daarbij vier clean sheets op rij. Toen we begin dit seizoen in West-Vlaanderen gingen verliezen, was dat net geen schande, maar nu zullen we een stevige prestatie moeten leveren om Club NXT te verslaan.”

24 uur ontgoocheling

Over West-Vlaanderen gesproken: maandagmiddag speelde RWDM 1-1 gelijk in een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. Euvrard stak er naar eigen zeggen heel wat van op. “Zondag waren de spelers vrij, vanaf maandag zijn we er opnieuw ingevlogen. Na de nederlaag van zaterdag was er tijd voor de gebruikelijke 24 uur ontgoocheling. Daar hebben we allemaal recht op. Maar geen minuut meer.”

“Quasi alle spelers die tegen Beveren niet in actie zijn gekomen, hebben maandag meegespeeld in een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. Een zeer goede match aan hoge intensiteit met enkele sterke individuele prestaties. Daar word je als trainer wijzer uit, want het is toch wel belangrijk om bepaalde spelers ook in wedstrijdomstandigheden te zien. Het is niet altijd genoeg om alleen maar trainingen te zien.”