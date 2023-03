De sporthal in Eigenbilzen, gebouwd in 1976, is tijdelijk gesloten. — © Johnny geurts

Bilzen

Vrijdagmiddag werden bij werkzaamheden aan de verlichting in de sporthal van Eigenbilzen door de technische dienst scheurtjes ontdekt in het plafond. “Veiligheidshalve hebben we meteen de sporthal gesloten in afwachting van een technische expertise die maandag zal plaatsvinden”, stelt burgemeester Bruno Steegen.