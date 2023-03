Gary Lineker moet (tijdelijk) stap opzijzetten als presentator van “Match of the Day” na controversiële tweet over migratiebeleid

Gary Lineker, de sterpresentator van het BBC-voetbalprogramma Match of the Day, heeft tijdelijk een stap opzij gezet na heisa over zijn kritiek op het migratiebeleid van de regering. In een tweet noemde Lineker het “een onmetelijk wreed beleid, gericht tegen de meest kwetsbaren in een taal die weinig verschilt van die in het Duitsland van de jaren ‘30.”

Conservatieve politici noemden de Tweet van Lineker onaanvaardbaar. Vandaag liet de BBC in een van zijn nieuwsprogramma’s weten dat er gesprekken gevoerd werden met Lineker en zijn team waarna werd besloten dat hij vanaf dit weekend zal stoppen met presentatie van Match of the Day “totdat we een overeengekomen en duidelijk standpunt hebben over zijn gebruik van sociale media”.

Lineker presenteert Match of the Day al meer dan 20 jaar en de charismatische 62-jarige is nooit bang geweest om zijn mening te geven over politieke kwesties.