Twaalf verdachten opgepakt in onderzoek naar gewelddadige Brusselse stadsbende

“De gepleegde feiten worden gekenmerkt door een extreme gewelddadigheid”, klinkt het. “De slachtoffers spraken af met vrouwelijke verdachten maar ze werden op de plaats van afspraak opgewacht door mannelijke verdachten. Deze haalden onder meer de bankrekening van het slachtoffer leeg via de mobiele bankapp op de smartphone of via de bankkaart van het slachtoffer.”

Ook de jonge leeftijd van de daders springt in het oog, aldus het parket: “Het gaat om jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud, zowel jongens als meisjes. Opvallend is ook dat de leden van deze stadsbende niet gekend waren bij het gerecht voor ze met hun activiteiten van start gingen in 2022.”

Dinsdag vielen 110 politieagenten binnen bij de verschillende verdachten en arresteerden twaalf personen. Acht van hen werden ter beschikking gesteld van het parket, twee meerderjarigen en zes minderjarige. Die laatsten werden voorgeleid bij de jeugdrechter, terwijl de twee meerderjarigen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel werden geplaatst.

“De huiszoekingen verliepen rustig”, aldus nog het parket. “De politie vond een alarmpistool, identiteitskaarten van slachtoffers en andere bewijsstukken die gelinkt waren met de feiten.”